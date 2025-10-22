Classifica Champions League l’Inter guida il gruppo delle italiane | la posizione aggiornato dopo il 3° turno
Inter News 24 della League Phase. Si è chiuso il sipario sul terzo turno della League Phase di Champions League, e l’Inter di Cristian Chivu continua a sorridere. La vittoria per 4-0 a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise ha permesso alla Beneamata di mantenere il punteggio pieno, salendo a 9 punti in classifica nel girone unico da 36 squadre. Un percorso netto impreziosito da un dato straordinario: zero gol subiti in tre partite, a fronte di nove reti realizzate. QUI: tutti i risultati delle sfide di stasera in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com
