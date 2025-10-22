Civitanovese quanti guai Indisponibili tre titolari
Ricomporre i cocci in vista della prossima gara è un’operazione per nulla semplice in casa Civitanovese. Le scorie di una sconfitta maturata da una prestazione così negativa sono difficili da smaltire e con ciò tutta la situazione vissuta dall’ambiente rossoblù, in particolar modo l’episodio accaduto prima della gara, con il patron Mauro Profili direttosi sotto al settore ultras per strappare uno striscione di contestazione e la lite che poi si è generata. Ma se l’aria che tira è pesante fuori dal campo, le cose non vanno meglio sul rettangolo di gioco dove i rossoblù sono ultimi in classifica, a -7 punti dalla zona salvezza diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
