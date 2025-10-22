Città intelligenti Le Buone pratiche Perugia sul podio

Buone pratiche? Il Comune di Perugia è stato riconosciuto tra le migliori esperienze di innovazione urbana per il progetto GAIA (Green Areas and Seismic Observatories). Un sistema hi-tech che monitora la sicurezza statica degli edifici e la salute del verde urbano. Su oltre cento candidature pervenute a livello nazionale, solo sette progetti sono stati selezionati, tra cui quello del Comune di Perugia. A ritirail premio, l’assessore alla transazione digitale, smart city e innovazione tecnologica, Andrea Stafisso. "Questo riconoscimento va a un grande lavoro di squadra – dichiara Stafisso –. Con GAIA abbiamo costruito una vera rete tra pubblico, privato e mondo della ricerca: il Comune, le imprese del territorio, TeamDev e Wisepower, insieme all’Università degli Studi di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

