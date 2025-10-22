Cirque du Soleil | torna in Italia nel 2026 con Ovo
CIRQUE DU SOLEIL torna in Italia nel 2026 con OVO a Roma e Bergamo – un’occasione unica per ammirare il famoso spettacolo nato 15 anni fa, che l’anno prossimo porterà in scena uno show tutto nuovo. OVO farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma dal 2 al 5 Aprile 2026 e alla Choruslife Arena di Bergamo dal 9 al 12 Aprile 2026. Dopo diversi mesi di lavoro, il team di OVO presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. OVO stupirà più che mai con la sua affascinante colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Il Cirque du Soleil torna in Italia nel 2026! Con OVO, lo spettacolo che ha incantato milioni di spettatori nel mondo, entrerai in un universo magico popolato da insetti straordinari. Acrobazie, scenografie rinnovate e 53 artisti da 25 Paesi pronti a emozionarti - facebook.com Vai su Facebook
Il Cirque du Soleil torna a Roma con 'Alegría - In A New Light' - In A New Light', la rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 1994 acclamato a livello internazionale. Segnala adnkronos.com
Torna il Cirque du Soleil, con Alegría è subito meraviglia - Dall'oscurità alla luce, come in "un assalto di gioia", sfidando i confini dell'immaginazione: tra atmosfere incantate, acrobazie mozzafiato e musiche emozionanti, dopo quasi vent'anni di attesa il ... Da ansa.it
«Cirque du Soleil» a Choruslife Arena con lo spettacolo «Ovo» dal 9 al 12 aprile - Cirque du Soleil torna in Italia e farà quattro date alla Choruslife Arena di Bergamo dal 9 al 12 ... Secondo ecodibergamo.it