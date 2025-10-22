Cirque du Soleil | torna in Italia nel 2026 con Ovo

CIRQUE DU SOLEIL  torna in Italia nel 2026 con  OVO  a Roma e Bergamo – un’occasione unica per ammirare il famoso spettacolo nato 15 anni fa, che l’anno prossimo porterà in scena uno show tutto nuovo. OVO  farà tappa al  Palazzo dello Sport  di  Roma  dal  2 al 5 Aprile 2026  e alla  Choruslife Arena  di  Bergamo  dal  9 al 12 Aprile 2026. Dopo diversi mesi di lavoro, il team di  OVO  presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata.  OVO  stupirà più che mai con la sua affascinante colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

