Al Teatro Vittoria Colonna di Marino approda lo spettacolo di e con Cinzia Leone, “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati”, un racconto brillante e commovente sulla mammità. Un invito ad ascoltare e a ridere, a riconoscersi, a lasciarsi sorprendere dal teatro quando sa toccare corde intime con leggerezza. Quando e dove Le date sono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Cinzia Leone e la mammità in scena al Vittoria Colonna di Marino