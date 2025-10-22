Cinzia Leone e la mammità in scena al Vittoria Colonna di Marino
Al Teatro Vittoria Colonna di Marino approda lo spettacolo di e con Cinzia Leone, “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati”, un racconto brillante e commovente sulla mammità. Un invito ad ascoltare e a ridere, a riconoscersi, a lasciarsi sorprendere dal teatro quando sa toccare corde intime con leggerezza. Quando e dove Le date sono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
