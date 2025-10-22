R e Carlo III e la regina Camilla tornano a Roma a distanza di soli sei mesi dall’ultima volta. Ma non è la solita visita di Stato. L’aria che si respira è quella degli eventi epocali, perché gli occhi del mondo sono già puntati su domani, 23 ottobre. In quella data, il sovrano inglese, capo della Chiesa Anglicana, e Papa Leone XIV faranno qualcosa che non si vede da quasi cinquecento anni: pregheranno pubblicamente insieme. Un gesto importante, che chiude simbolicamente la ferita aperta da Enrico VIII nel 1534 e riscrive le relazioni tra le due Chiese. Re Carlo III e l'anello da cui non si separa mai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cinque secoli dopo lo scisma anglicano, Pontefice e sovrano inglese si ritroveranno uno di fianco all'altro per un momento di raccoglimento