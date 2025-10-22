Cinque Minuti impensabile | senza Bruno Vespa

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Cinque minuti senza Bruno Vespa) Dopo il curioso e criptico lancio di Emma D’Aquino al Tg1 delle 20, domenica sera nell’access prime time di Rai 1 irrompe sullo schermo Cinque minuti senza Bruno Vespa con Fiorello e Fabrizio Biggio. Nello studio della striscia quotidiana di Bruno Vespa, lo showman siciliano e il suo ormai inseparabile “scudiero” dai tempi di Viva Rai 2! hanno messo in piedi un format di poco più di cinque minuti usato fondamentalmente per lanciare la nuova trasmissione La Pennicanza partita ieri su Rai Radio 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cinque Minuti, impensabile: senza Bruno Vespa...

Contenuti che potrebbero interessarti

Si realizza in solo cinque minuti e potete metterci qualsiasi cosa avete in frigo CIAMBELLA RUSTICA SALATA CON PROSCIUTTO COTTO E OLIVE LA RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/ciambella-rustica-salata-con-prosciutto-cotto-e-olive/ - facebook.com Vai su Facebook

Su Rai 1 i “Cinque minuti” di Fiorello hanno raggiunto 4 milioni 192 mila spettatori con share al 22,4%. #AscoltiTv - X Vai su X

Fiorello su Rai1 in Cinque Minuti senza Bruno Vespa. E c’è anche Raoul Bova - Fiorello e Fabrizio Biggio invadono lo studio di “Cinque Minuti” per presentare “La Pennicanza”, lo show radiofonico in onda dal 20 ottobre su Rai Radio2. dilei.it scrive

Fiorello show in Cinque Minuti senza Bruno Vespa - E mentre Stefano De Martino invita a stringere in sovrimpressione, Raoul Bova fa avanti e indietro nello studio, una volta in versione tenore e un’altra per lamentare il furto del suo casco. Si legge su davidemaggio.it