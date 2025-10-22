Cinquant’anni da sacerdote San Piero celebra don Paolo Il paese prepara la festa

Domenica 26 ottobre la parrocchia di San Piero celebra i cinquant’anni di sacerdozio di don Paolo Tofani, con la santa messa alle 17.30, seguita da un rinfresco nell’oratorio parrocchiale Don Milani. Era il 26 ottobre 1975 quando Paolo Tofani, nato a Quarrata venne ordinato sacerdote. Aveva 28 anni. Il primo incarico fu nella parrocchia di Treppio, poi a Santomato, comunità che guida anche oggi. Dal 29 marzo 1993 è anche parroco di San Piero e già dal suo insediamento sottolineò l’importanza del Concilio Vaticano II come punto di partenza per ogni progetto ecclesiale, l’evangelizzazione e la missionarietà della Chiesa, di una comunità con l’impegno del sacerdote e dei battezzati, partecipi e capaci di condividere l’impegno cristiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

