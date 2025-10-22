Cinghiali piano di controllo urgente | tutti i mercoledì chiusure lungo la ciclabile del Marecchia
La Provincia di Rimini ha disposto la chiusura temporanea al transito di alcuni tratti del percorso Storico-Naturalistico della Valle del Marecchia, sia in sponda destra che sinistra del fiume, per consentire lo svolgimento di un piano di controllo urgente della fauna selvatica, in particolare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Conseguenza della tropicalizzazione, ma ora parte il piano di monitoraggio. Danni anche da storni, cinghiali e granchio blu. - facebook.com Vai su Facebook
#Matera in allerta: #cinghiali in strada, il sindaco firma un piano per la loro cattura - X Vai su X
Allarme Cinghiali: la ciclabile del Marecchia chiude tutti mercoledì - La Provincia di Rimini ha disposto la chiusura temporanea al transito di alcuni tratti del Percorso Storico- Come scrive chiamamicitta.it
Valmarecchia: lotta ai cinghiali, la ciclabile del Marecchia chiude ogni mercoledì - 00, a partire dal 15 ottobre 2025 e fino al mese di marzo 2026 ... Si legge su altarimini.it
Controllo dei cinghiali, chiusa al mercoledì la ciclabile del Marecchia - Naturalistico della Valle del Marecchia per consentire lo svolgimento di un piano di controllo urgente d ... Da msn.com