Il fondo destinato al cinema e all’audiovisivo subirà un taglio, ma meno pesante del previsto. Nella versione definitiva della legge di bilancio, bollinata e inviata a Palazzo Chigi, la riduzione ammonta a 40 milioni di euro. La misura conferma la volontà del Governo di contenere la spesa, pur cercando di limitare i danni per un settore strategico dell’economia e della cultura nazionale. Il nuovo quadro finanziario per il 2026 e 2027. Secondo la bozza approvata, la dotazione del fondo – che finora contava su una base minima di 700 milioni di euro l’anno – scenderà a 550 milioni per il 2026, un valore leggermente superiore rispetto ai 510 milioni previsti nella prima versione del testo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cinema, taglio confermato ma più lieve: il fondo scende a 550 milioni

