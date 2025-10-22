Cinema maggioranza e opposizione unite sulle pensioni degli artisti
Lo scontro tra artisti e Inps sul fronte delle pensioni annota oggi una nuova fase dopo quella giudiziaria e cioè, quella del dialogo. In un appuntamento alla Festa del cinema di Roma, il Nuovo Imaie, sindacato rappresentativo delle figure lavorative nel mondo dello spettacolo, ha promosso infatti un incontro tra politica e artisti. Un incontro mirato a trovare una soluzione sulla richiesta di rimborso (impossibili per molti) da parte dell’Inps di quote pensionistiche liquidate basate però su errori di calcolo. Errori che hanno portato secondo l’Inps e anche secondo alcune sentenze, alla elargizione di quote superiori rispetto ai calcoli effetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
