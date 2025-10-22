Cinema Diamanti di Ozpetek vince il Gran Prix a Cinéalma

Roma, 22 ott. (askanews) – “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, venduto in oltre 100 paesi, ha vinto il Gran Prix alla XIX edizione di Cinéalma – L’ame de la méditerranée. Il riconoscimento è arrivato in attesa dell’uscita ufficiale in Francia prevista il 21 gennaio 2026 distribuito da Destiny Films. Il regista sta portando avanti un tour internazionale del film con decine di proiezioni in tutto il mondo. È stato presentato finora a: Barcellona, Bratislava, Buenos Aires, Helsinki, Istanbul, Miami, New York, Parigi, Toronto, Varsavia, Singapore, Miami, Punta del Este – Uruguay, Shanghai, Sofia. Ozpetek accompagnerà prossimamente il film anche Berlino, Londra e in tante altre città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it