Cinecittà taglio del nastro per la Casa della Comunità
Taglio del nastro per la terza “Casa della Comunità” del 2025. La struttura inaugurata, dopo quella di San Nemesio alla Garbatella e di via delle Averle a Torre Maura, si trova a Cinecittà, in via Antistio 15.I lavori effettuati e i servizi offertiLo spazio, cinque livelli su una superficie di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
In attesa dell’imminente riapertura del Mercato Contadino Capannelle all’Ippodromo, vi aspettiamo anche il weekend di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 presso l’area verde di Cinecittà Est in via di torre spaccata 107 (incrocio viale Bruno Pelizzi) ore 08. - facebook.com Vai su Facebook
Taglio al Fondo Cinema, 190 milioni in meno nel 2026. Bozza della manovra economica del governo: abbassata la soglia minima, di 240 milioni dal 2027 $ANSA ansa.it/sito/notizie/e… - X Vai su X
Taglio del nastro per la Casa delle associazioni - È stata inaugurata, nella centrale Piazza Umberto I, la Casa delle associazioni “Giovanni Bacarini Morettini“, un nuovo spazio destinato a diventare punto di riferimento per la vita associativa ... Riporta lanazione.it
Oristano, taglio del nastro per Casa Sea Scout - I ragazzi e le ragazze hanno presentato con orgoglio una realtà solida che attraverso il ... Si legge su unionesarda.it
Taglio del nastro alla Piccola Casa della Carità - Via al nuovo progetto a Villa Raverio che nasce da un’intesa tra Caritas e comunità pastorale della parrocchiale di Santa Valeria. Riporta ilgiorno.it