La Cina ha avviato un’espansione senza precedenti della sua capacità di stoccaggio di petrolio, con l’obiettivo di costruire undici nuovi siti di riserva tra il 2025 e il 2026. Secondo dati pubblici e documenti analizzati da Reuters, il programma prevede una capacità complessiva di 26,8 milioni di metri cubi — equivalenti a circa 169 milioni di barili di greggio, corrispondenti a due settimane di importazioni nette del Paese — distribuiti tra impianti nell’entroterra e lungo le principali aree costiere. Tre di questi sorgeranno nelle province interne dello Shaanxi e dello Yunnan, mentre gli altri saranno realizzati lungo le coste orientali e meridionali, in prossimità dei grandi hub energetici di Shandong, Zhejiang, Liaoning e Hainan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cina, undici nuovi siti di riserve petrolifere entro il 2026 per blindare la sicurezza energetica