Cina undici nuovi siti di riserve petrolifere entro il 2026 per blindare la sicurezza energetica
La Cina ha avviato un’espansione senza precedenti della sua capacità di stoccaggio di petrolio, con l’obiettivo di costruire undici nuovi siti di riserva tra il 2025 e il 2026. Secondo dati pubblici e documenti analizzati da Reuters, il programma prevede una capacità complessiva di 26,8 milioni di metri cubi — equivalenti a circa 169 milioni di barili di greggio, corrispondenti a due settimane di importazioni nette del Paese — distribuiti tra impianti nell’entroterra e lungo le principali aree costiere. Tre di questi sorgeranno nelle province interne dello Shaanxi e dello Yunnan, mentre gli altri saranno realizzati lungo le coste orientali e meridionali, in prossimità dei grandi hub energetici di Shandong, Zhejiang, Liaoning e Hainan. 🔗 Leggi su It.insideover.com
