Cina undici nuovi siti di riserve petrolifere entro il 2026 per blindare la sicurezza energetica

It.insideover.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha avviato un’espansione senza precedenti della sua capacità di stoccaggio di petrolio, con l’obiettivo di costruire undici nuovi siti di riserva tra il 2025 e il 2026. Secondo dati pubblici e documenti analizzati da Reuters, il programma prevede una capacità complessiva di 26,8 milioni di metri cubi — equivalenti a circa 169 milioni di barili di greggio, corrispondenti a due settimane di importazioni nette del Paese — distribuiti tra impianti nell’entroterra e lungo le principali aree costiere. Tre di questi sorgeranno nelle province interne dello Shaanxi e dello Yunnan, mentre gli altri saranno realizzati lungo le coste orientali e meridionali, in prossimità dei grandi hub energetici di Shandong, Zhejiang, Liaoning e Hainan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

cina undici nuovi siti di riserve petrolifere entro il 2026 per blindare la sicurezza energetica

© It.insideover.com - Cina, undici nuovi siti di riserve petrolifere entro il 2026 per blindare la sicurezza energetica

Leggi anche questi approfondimenti

cina undici nuovi sitiTrump impone nuovi dazi del 100% alla Cina, 'non so se vedrò Xi' - Tornano a spirare i venti di guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina dopo la stretta di Pechino sulle esportazioni di minerali rari. Lo riporta ansa.it

Cina, 'da Usa coercizione su nuovi dazi per greggio russo' - La normale cooperazione economica ed energetica "della Cina con i Paesi di tutto il mondo, inclusa la Russia, è legittima, legale e irreprensibile". Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Undici Nuovi Siti