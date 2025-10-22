Cimolai un ponte da 3.000 tonnellate in viaggio verso la Francia

Pordenonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolte nel porto di Monfalcone, le operazioni di carico del nuovo ponte Anne de Bretagne, destinato alla città di Nantes (Loira Atlantica, Francia). L’impalcato metallico, realizzato da Cimolai Spa nella fabbrica pordenonese, ha raggiunto la banchina dopo un’attenta manovra di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cimolai ponte 3000 tonnellateCimolai completa il carico del ponte Anne de Bretagne destinato a Nantes - ha completato presso il porto di Monfalcone le operazioni di carico del nuovo ponte Anne de Bretagne, destinato alla città di Nantes (Francia). Da rainews.it

cimolai ponte 3000 tonnellateCimolai completa il carico del ponte Anne de Bretagne per Nantes - E' pronto a salpare dal porto di Monfalcone (Gorizia) verso la Francia l'imponente impalcato in acciaio, realizzato da Cimolai, per la realizzazione del nuovo ponte Anne de Bretagne a Nantes. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cimolai Ponte 3000 Tonnellate