Cimiteri | nuovi loculi e interventi straordinari in vista della commemorazione dei defunti

In preparazione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, la società Geat, concessionaria della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Riccione, ha intensificato gli interventi di pulizia, manutenzione e cura del verde nei cimiteri cittadini. Le operazioni interessano sia il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

