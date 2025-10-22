Milano, 22 ottobre 2025 – Si avvicina il 2 novembre, la giornata dedicata a commemorare i cari scomparsi: il Comune di Milano ha disposto un piano di ampliamento degli orari per i cimiteri cittadini. Le aperture straordinarie – ad eccezione di Muggiano e del Sacrario dei Caduti – sono previste fino a domenica 2 novembre dalle ore 8 alle ore 17.30, con la chiusura dei cancelli prevista alle ore 18. Per agevolare il grande afflusso di cittadine e cittadini in occasione della Commemorazione dei defunti, sarà possibile accedere eccezionalmente anche nella giornata di lunedì 27 ottobre. Le porte laterali del cimitero Maggiore saranno aperte nel consueto orario (8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cimiteri: aperture straordinarie fino al 2 novembre. Tutti gli orari