Ciglia al top | cos’è il korean lash lift
Arriva (senza molte sorprese) dalla Corea una delle tecniche più amate per avere ciglia lunghe e ben definite. Si chiama Korean Lash Lift ed è un trattamento estetico che sta conquistando sempre più spazio anche nei saloni europei. La nuova laminazione ciglia? Scopriamo di più. Cos’è il korean lash lift. Il Korean Lash Lift è una tecnica semipermanente che solleva e incurva le ciglia naturali, rendendole visivamente più lunghe, piene e ordinate senza l’aggiunta di extension o ciglia finte. Ciò che differenzia questa versione coreana dal lash lift tradizionale è soprattutto l’approccio più delicato e attento alla salute del pelo, in perfetto stile K-beauty. 🔗 Leggi su Amica.it
