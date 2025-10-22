CIG parere su Gaza e blocco degli aiuti | perché la pronuncia di oggi può cambiare le regole del gioco umanitario

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palazzo della Pace all’Aja si prepara a leggere un’Opinione consultiva attesa: la Corte internazionale di giustizia chiarirà quali obblighi ricadono su Israele nel garantire il passaggio degli aiuti umanitari verso i palestinesi nei Territori occupati, Gaza in primis. Non è una sentenza in un contenzioso, eppure pesa. Gli Stati la studiano, le agenzie la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cig parere su gaza e blocco degli aiuti perch233 la pronuncia di oggi pu242 cambiare le regole del gioco umanitario

© Sbircialanotizia.it - CIG, parere su Gaza e blocco degli aiuti: perché la pronuncia di oggi può cambiare le regole del gioco umanitario

News recenti che potrebbero piacerti

cig parere gaza bloccoMedia, oggi la Cig si pronuncia su blocco degli aiuti a Gaza - La Corte Internazionale di Giustizia (Cig) si pronuncerà oggi per stabilire se Israele abbia violato il diritto internazionale con il blocco degli aiuti umanitari imposto per mesi alla Striscia di Gaz ... Riporta ansa.it

Aiuti Gaza, atteso parere Aja su Israele - La Cig, Corte internazionale di giustizia ,si pronuncia oggi per stabilire se Israele, bloccando per mesi gli aiuti umanitari a Gaza, abbia violato il diritto internazionale. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cig Parere Gaza Blocco