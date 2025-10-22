Ciclismo su pista il quartetto femminile incanta ai Mondiali e avanza in semifinale col miglior tempo!
Inizia alla grande l’edizione cilena dei M ondiali di ciclismo su pista per i colori italiani. Nel velodromo di Santiago è andata in scena la prima gara, quella dell’inseguimento a squadre al femminile, ed il quartetto tricolore ha incantato, andando a conquistare il primo posto nelle qualificazioni. Le azzurre, campionesse d’Europa in carica, hanno migliorato il primato italiano che era stato stabilito nell’edizione iridata del 2022. 4:09.609 il tempo di Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Martina Alzini e Federica Venturelli (giovane novità del trenino tricolore). Da tenere d’occhio la Gran Bretagna: 256 millesimi di ritardo per Roberts, Barker, Knight e Morris che sono di sicuro le avversarie più accreditate per la compagine tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it
