Ciclismo su pista buoni segnali per il rinnovato quartetto maschile ai Mondiali e 1° turno superato
Seconda gara ai Mondiali di ciclismo su pista scattati oggi in quel di Santiago in Cile. Nel velodromo sudamericano sono andate in scena le qualifiche dedicate all’ inseguimento a squadre maschile. La disciplina che negli anni ha regalato più soddisfazioni ai colori azzurri è in piena rivoluzione in chiave tricolore: assenti tre degli alfieri di Tokyo 2020 (Milan, Ganna e Consonni), al via solamente Francesco Lamon accompagnato dai giovani Davide Boscaro, Renato Favero e Luca Giaimi. Gli azzurri si son ben difesi ed hanno superato il primo turno con la sesta piazza (3:51.055). Al comando c’è una super Danimarca: Hansen, Leth, Larsen e Pedersen hanno timbrato un devastante 3:43. 🔗 Leggi su Oasport.it
