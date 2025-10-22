CIAR – Il titolo tricolore R1 va a Jean Claude Vallino e Sandro Sanesi

Grazie alla vittoria nell’ultima gara del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il pilota della Val Pellice si aggiudica i titoli R1, Under 25 R1 e Under 25 Suzuki Rally Cup, mancando per appena tre punti la conquista anche della Suzuki Rally Cup. Una gara ricca di colpi di scena e con mille cambiamenti di volto. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

