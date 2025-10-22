Ci Vogliamo Bene - Sigla Sky Europa League con mew ??

Ci vogliamo bene" è la nuova sigla emozionante che accompagna Europa League e Conference League su Sky Sport!? La copertina del giovedì sera è sulle note di "Quando nessuno ci vede", interpretata in versione acustica dalla talentuosa cantante emergente mew. Un brano intenso che cattura perfettamente l'emozione del calcio europeo. Scopri in questo video la magia dietro questa colonna sonora unica. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Ci Vogliamo Bene - Sigla Sky Europa League con mew ??

