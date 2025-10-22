christy il ring della vita sydney sweeney a sorpresa diventa la regina della boxe

da Los Angeles Quando si aprono le tende rosse del cinema su Christy, non si assiste soltanto a una pellicola sul pugilato, si rivive la vita di una donna che ha riscritto il destino della boxe femminile. Christy Martin, diventata famosa negli anni '90 con il soprannome The Coal Miner's Daughter (La Figlia del Minatore), è stata un simbolo di forza e resilienza, nonostante ferite profonde, pregiudizi, relazioni tossiche. Nelle sale americane dal 7 novembre, la sua storia trova nuova voce sugli schermi, incarnata da un'attrice che ha accettato la sfida più grande della sua carriera: Sydney Sweeney. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

