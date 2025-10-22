Chivu Inter in un mese ribaltati i pronostici | il metodo che ha convinto tutti

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Nel maggio scorso, quando l’ Inter usciva distrutta da un finale di stagione straziante, le prospettive per la nuova stagione sembravano tutt’altro che rosee. La squadra era sfaldata, tanto mentalmente quanto fisicamente, e nessuno avrebbe scommesso sul suo futuro. In questo scenario si inseriva l’arrivo di Cristian Chivu, un allenatore con solo dieci panchine nella massima serie, ma con una chiara missione: ricomporre i cocci e riportare il gruppo a competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, in un mese ribaltati i pronostici: il metodo che ha convinto tutti

