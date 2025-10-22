Chivu Inter ecco la macchina perfetta delle 7 vittorie consecutive L’analisi e i possibili scenari futuri

Inter News 24 Chivu Inter: ennesima vittoria per i nerazzurri contro l’Union SG. E’ vero, non è l’avversario più temibile, ma la prova è stata di nuovo ottima. La formazione nerazzurra continua a stupire per compattezza e continuità. Sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League certificano la crescita di una squadra che Cristian Chivu, tecnico romeno alla sua prima stagione sulla panchina interista, ha reso una macchina pressoché perfetta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la solidità difensiva resta uno dei tratti più distintivi: con Yann Sommer tra i pali, la Beneamata ha collezionato già sei clean sheet in dieci partite stagionali, confermandosi una delle difese più impermeabili d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, ecco la macchina perfetta delle 7 vittorie consecutive. L’analisi e i possibili scenari futuri

