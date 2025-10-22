Chivu Inter contro il Napoli sarà la grande occasione | fissato questo obiettivo

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Il quotidiano Tuttosport ha dedicato un ampio approfondimento al successo dell’ Inter in Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise, arrivato dopo un avvio tutt’altro che semplice. I nerazzurri, infatti, hanno rischiato grosso nei primi minuti del match: in appena tre giri di orologio, la formazione belga è riuscita a costruire quattro nitide occasioni da rete, testimoniando un approccio iniziale distratto e poco concentrato della squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, contro il Napoli sarà la grande occasione: fissato questo obiettivo

