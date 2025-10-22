Chivu Inter con queste mosse ha ridato entusiasmo | cancellata così la scorsa stagione

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu è riuscito a compiere quella che sembra una vera e propria trasformazione nell’ Inter, prendendo in mano una squadra “shakerata” da un finale di stagione disastroso. Paolo Condò, nel suo commento, ha usato il termine “shakerata” per descrivere il processo che il tecnico rumeno ha avviato fin dal suo arrivo, un cammino che ha richiesto un lavoro psicologico e tattico significativo. Dopo il disastroso 5-0 subito dal PSG in Champions League, l’ambiente nerazzurro aveva bisogno di voltare pagina, e il lavoro più importante da fare era proprio nella testa dei giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, con queste mosse ha ridato entusiasmo: cancellata così la scorsa stagione

News recenti che potrebbero piacerti

Poker e sorrisi per Chivu L’Inter domina contro l’USG e cala il poker grazie alle reti di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu - che non sbaglia dal dischetto - e Pio Esposito #Tuttosport #Inter - facebook.com Vai su Facebook

Il bellissimo discorso alla squadra di Chivu al termine di Union SG-Inter - X Vai su X

Formazioni Napoli Inter, Chivu ha già deciso gli schieramenti? La situazione attuale - Roma Le Formazioni di Napoli Inter iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza, e le ultime mosse di Cristian Chivu cont ... Come scrive calcionews24.com

Collovati: "Inter, Chivu ha trovato la quadra. Con il lancio di Esposito ha percepito un messaggio" - "Secondo me l’Inter, insieme al Napoli, è la candidata principale per lo Scudetto. Scrive msn.com

Effetto Chivu: le 5 mosse con cui il tecnico ha “shakerato” l’Inter. C’è un vecchio video… - Il tecnico nerazzurro è riuscito a rianimare un gruppo che dopo il finale della scorsa stagione aveva bisogno di una scossa ... Si legge su msn.com