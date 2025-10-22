Chivu Inter che dominio nel confronto con Inzaghi | i numeri tra campionato e Champions

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sembra aver innestato una marcia costante e vincente, come se avesse trovato il “cambio automatico” perfetto, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La squadra di Cristian Chivu ha continuato il suo percorso trionfale anche in Champions League, superando con autorità l’ Union Saint-Gilloise nella terza giornata della League Phase con un netto 4-0. Un successo che ha confermato la solidità difensiva e l’efficacia offensiva della squadra, portando Chivu a un bilancio di 10 partite, 8 vittorie e sole 2 sconfitte (arrivate consecutivamente in Serie A contro Udinese e Juventus). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, che dominio nel confronto con Inzaghi: i numeri tra campionato e Champions

