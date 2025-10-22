Chivu e l’Inter | I giocatori avevano bisogno di fiducia hanno ancora il fuoco dentro lasciano l’ego da parte

L’analisi di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Union Saint-Gilloise in Champions «Questa squadra doveva ritrovare la fiducia, doveva mettersi alle spalle le delusioni del finale della scorsa stagione. Purtroppo il calcio è bastardo, ti regala anche cose negative e te le porti dietro e l’amarezza ti fa brutti scherzi. Avevano bisogno di fiducia, di essere compresi, perché sono bravi e hanno ancora dentro il fuoco e hanno la voglia di lavorare sodo per tornare ai vertici. Sono dentro un gruppo fantastico, ha ampi margini di miglioramento. Mi fa piacere quando sono allenabili, quando accettano di lasciare a parte l’orgoglio e mettersi a disposizione del gruppo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

