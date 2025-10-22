Chivu e la rinascita nerazzurra | come ha trasformato l’Inter in quattro mesi

L’Inter è reduce dal 4-0 in Champions League contro l’Union Saint Gilloise ed è seconda in campionato: sabato la sfida al Napoli con i nerazzurri che puntano al titolo (Ansa Foto) – SerieAnews Nessuno ci avrebbe scommesso un euro. Sette vittorie consecutive, un gruppo ricompattato, e una squadra che torna a guardarsi allo specchio senza vergogna. Ma solo pochi mesi fa, l’Inter sembrava una barca alla deriva: stanca nelle gambe, svuotata nell’anima. Che cosa è successo in così poco tempo? La risposta ha un nome e cognome, e una storia che merita di essere raccontata. 🔗 Leggi su Serieanews.com

