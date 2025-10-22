Arezzo, 22 ottobre 2025 – La chiusura della sesta edizione di “Youth Music Festival”, in programma domenica 26 ottobre ore 19 presso il Teatro Petrarca di Arezzo, vedrà protagonisti del concerto “Elegia della giovinezza” tre giovani interpreti di prestigio internazionale: Pablo Ferrández, Giovanni Andrea Zanon e Eva Gevorgyan. Insieme proporranno il Trio con pianoforte n.1 op. 8 di Dmitri Shostakovich e il Trio per pianoforte op. 50 di Pëtr?ajkovskij, chiudendo con eleganza e intensità il festival musicale aretino. Il programma della serata propone opere cardine del repertorio cameristico del XX secolo, una testimonianza dell'impegno del festival nel coniugare alto livello interpretativo e valorizzazione dei giovani musicisti, tema che ha animato le cinque serate precedenti della rassegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

