Chiusura della sesta edizione di Youth Music Festival
Arezzo, 22 ottobre 2025 – La chiusura della sesta edizione di “Youth Music Festival”, in programma domenica 26 ottobre ore 19 presso il Teatro Petrarca di Arezzo, vedrà protagonisti del concerto “Elegia della giovinezza” tre giovani interpreti di prestigio internazionale: Pablo Ferrández, Giovanni Andrea Zanon e Eva Gevorgyan. Insieme proporranno il Trio con pianoforte n.1 op. 8 di Dmitri Shostakovich e il Trio per pianoforte op. 50 di Pëtr?ajkovskij, chiudendo con eleganza e intensità il festival musicale aretino. Il programma della serata propone opere cardine del repertorio cameristico del XX secolo, una testimonianza dell'impegno del festival nel coniugare alto livello interpretativo e valorizzazione dei giovani musicisti, tema che ha animato le cinque serate precedenti della rassegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La giornata di martedì 21 ottobre si apre a #Milano con la chiusura della sesta edizione di NextGems 2025 e con l’evento di @Deloitte “Brand Connection” dedicato al mondo Consumer. Nel frattempo, a #Roma si tiene il “World Pasta Day” e prosegue la sesta - X Vai su X
Tutto pronto per il nuovo BTP Valore, giunto alla sesta edizione, che sarà in asta da lunedì 20 ottobre fino a venerdì 24 ottobre alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato i tassi cedolari minimi gar - facebook.com Vai su Facebook
Chiusura della sesta edizione di “Youth Music Festival” - Domenica 26 ottobre alle 19 al Teatro Petrarca di Arezzo protagonisti del concerto “Elegia della giovinezza” tre giovani interpreti di prestigioso internazionale: Pablo Ferrández, Giovanni Andrea Zano ... Come scrive lanazione.it