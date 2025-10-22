Chiude Via Marittima per lavori | disagi alla viabilità il 24 e 25 ottobre
Cambiamenti alla viabilità in arrivo nel capoluogo: il Comune ha disposto la chiusura temporanea al traffico di Via Marittima nei giorni 24 e 25 ottobre 2025, per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale.Il provvedimento, richiesto dal Settore Ambiente e Mobilità con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL FESTIVAL DELL'APPENNINO, INCLUSIVO DI NATURA CHIUDE L'EDIZIONE DEI RECORD: OLTRE 30.000 PRESENZE E RICONOSCIMENTO NAZIONALE PER L’IMPEGNO SOSTENIBILE Ascoli Piceno, 17 Ottobre 2025 – Si chiude con numeri straordina Vai su Facebook
Chiude oggi la Bientinese. Via ai lavori a due ponti - Da oggi chiude la provinciale Bientinese per lavori di messa in sicurezza di due ponticelli. Da lanazione.it
Lavori sulle porte vinciane, chiude via Canale Naviglio - BomportoNon c’è soluzione per la viabilità locale del Comune, che da settimane assiste a lavori di manutenzione stradale e rinnovo della segnaletica, in coordinamento con l’Unione dei Comuni del ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Al via i lavori di restyling a via Manzoni: non ci saranno più i pini marittimi - Al via il restyling di via Manzoni a Napoli: lavori da 7,2 milioni e nuove alberature al posto dei pini storici. Lo riporta msn.com