Chiude Via Marittima per lavori | disagi alla viabilità il 24 e 25 ottobre

Frosinonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiamenti alla viabilità in arrivo nel capoluogo: il Comune ha disposto la chiusura temporanea al traffico di Via Marittima nei giorni 24 e 25 ottobre 2025, per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale.Il provvedimento, richiesto dal Settore Ambiente e Mobilità con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

