Chirurgia plastica | visite gratuite sulla ricostruzione del seno dopo mastectomia

Giovedì 31 ottobre, la Asl di Pescara organizza una giornata dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria dopo mastectomia: il Bra day - Breast reconstruction awareness day. Un open day gratuito rivolto alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso di cura per il.

