Chirurgia plastica | visite gratuite sulla ricostruzione del seno dopo mastectomia

Giovedì 31 ottobre, la Asl di Pescara organizza una giornata dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria dopo mastectomia: il Bra day - Breast reconstruction awareness day. Un open day gratuito rivolto alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso di cura per il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Dott. Marco Calapai (Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica) sarà al Taormina Medical Center per consulenze gratuite di medicina estetica. Valutazione personalizzata, informazioni su trattamenti non invasivi e indicazioni realistiche su risultati e tempi d - facebook.com Vai su Facebook

Pescara, chirurgia plastica: visite gratuite sulla ricostruzione del seno dopo la mastectomia - In occasione della giornata internazionale BRA Day – Breast Reconstruction Awareness Day, dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria dopo mastectomia, la ASL di ... Riporta msn.com

L’8 marzo l’IDI si veste di rosa. Visite e consulenze gratuite di dermatologia, chirurgia vascolare, plastica e allergologia - Nei loro centri saranno disponibili l'8 marzo visite e consulenze specialistiche gratuite di dermatologia, chirurgia vascolare, chirurgia ... Secondo quotidianosanita.it

Bra Day 2021, visite gratuite in tutta Italia: «La ricostruzione del seno tappa fondamentale per la guarigione» - In occasione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione femminile, il 20 ottobre 2021 si celebrerà il Bra Day (Breast Reconstruction Awarness Day), la Giornata Internazionale per la ... Secondo ilmattino.it