Chinatown | la vera storia che ha ispirato il film

Il film del 1974 con Jack Nicholson Chinatown è uno dei grandi neo-noir sbiaditi dal sole, ma vi siete mai chiesti cosa abbia ispirato questo classico degli anni Settanta? Il cupo e brutale Chinatown di Roman Polanski è famoso per il suo finale tetro e senza speranza. Il film è uscito insieme ad altri classici neo-noir come Il lungo addio e Night Moves, ma anche tra questi titoli illustri, l’interpretazione di Jack Nicholson nel ruolo dell’investigatore privato Jake Gittes spicca come un pezzo unico e crudele della storia del cinema poliziesco. Come molti successi degli anni Settanta, la trama di Chinatown è una storia contorta e, in definitiva, profondamente cinica di tradimenti e inganni tra autorità corrotte, politici squallidi e padroni aziendali senza scrupoli. 🔗 Leggi su Cinefilos.it