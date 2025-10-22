Chinatown | la spiegazione del finale del film di Roman Polanski

Il film Chinatown ha spiegato che a volte il mondo reale ha finali incredibilmente cupi che hanno ancora il potere di scioccare. Diretto da Roman Polanski e scritto da Robert Towne, Chinatown offre una visione unica dei romanzi gialli degli anni ’40, dando loro una svolta molto più cupa di quanto i film di quell’epoca consentissero tipicamente. Chinatown è stato riconosciuto per la sua grandezza e ha ricevuto una serie di riconoscimenti, tra cui 11 nomination agli Oscar, una per il miglior film, ed è stato inserito nella lista dei 100 migliori film dell’AFI sia nel 1998 che nel 2007. 🔗 Leggi su Cinefilos.it