Chikorita Tepig e Totodile in Leggende Pokémon Z-A | la guida completa per non perdere nessuno starter
La scelta dello starter è sempre uno dei momenti più emozionanti in ogni capitolo della saga Pokémon. In Leggende Pokémon: Z-A, quando Taunie ti offre la possibilità di scegliere tra Chikorita, Tepig e Totodile, potresti pensare di essere condannato a una decisione irreversibile. Ma la buona notizia è che, a differenza di quanto accade in molti titoli della serie, il gioco ti permette di recuperare gli starter che hai lasciato indietro. La chiave per sbloccare questa opportunità si trova nella Zona Selvaggia 20, un’area speciale situata nel cuore di Lumiose City. Tuttavia, non potrai accedervi immediatamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it
