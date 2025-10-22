Chiharu Shiota al MAO di Torino | un'arte che trasforma il museo

Iodonna.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

T orino, 22 ott. (askanews) – Una mostra di grande impatto, capace di risuonare con lo spazio che la ospita, ma anche di emozionare e di rinnovare lo stupore di fronte all’arte contemporanea, quando, senza perdere nulla della propria forza e profondità, si rivela anche accessibile. Il MAOMuseo d’Arte Orientale di Torino ospita una retrospettiva dell’artista giapponese Chiharu Shiota, organizzata con il Mori Art Museum di Tokyo e intitolata “The Soul Trembles”. “Chiharu Shiota – ci ha detto la co-curatrice Mami Katatoka – è nata nel 1972 a Osaka, ma si è trasferita in Germania negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

chiharu shiota al mao di torino un arte che trasforma il museo

© Iodonna.it - Chiharu Shiota al MAO di Torino: un’arte che trasforma il museo

Contenuti che potrebbero interessarti

chiharu shiota mao torinoChiharu Shiota al MAO di Torino: un'arte che trasforma il museo - Una mostra di grande impatto, capace di risuonare con lo spazio che la ospita, ma anche di emozionare e di ... Come scrive msn.com

chiharu shiota mao torinoAl Mao arriva Chiharu Shiota con i suoi fili magici - Chiharu Shiota è un'artista giapponese di 52 anni, che oggi vive a Berlino, tra le più quotate a livello internazionale ... Scrive rainews.it

chiharu shiota mao torinoThe Soul Trembles: Chiharu Shiota in mostra al MAO - Il MAO – Museo d’Arte Orientale di Torino apre le sue sale a un evento di rilievo internazionale: la mostra Chiharu Shiota: The Soul Trembles, un grande progetto monografico dedicato a una delle ... Scrive mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Chiharu Shiota Mao Torino