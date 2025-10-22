Chiellini trova il vero problema della Juventus | Manca tutta una generazione di over 30

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della sfida al Real Madrid Chiellini fa il punto della situazione in casa Juve: "il gruppo sta crescendo e sta superando difficoltà per tornare al più presto a vincere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

chiellini trova vero problemaChiellini trova il vero problema della Juventus: “Manca tutta una generazione di over 30” - Prima della sfida al Real Madrid Chiellini fa il punto della situazione in casa Juve: "il gruppo sta crescendo e sta superando difficoltà per tornare ... Da fanpage.it

Chiellini non è un problema per Agnelli: "Ridicolo fargli interrompere le vacanze per una firma" - Nella conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico della Juventus, c'è spazio anche per... m.tuttomercatoweb.com scrive

Juventus, nuovo problema muscolare per Chiellini - Il difensore della Juventus, appena rientrato dall'infortunio al muscolo soleo della gamba destra che lo aveva tenuto fuori nella sfida scudetto contro il ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Chiellini Trova Vero Problema