Chiellini | C' è stato un confronto con Tudor Niente pressioni vogliamo continuare con lui

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dirigente della Juve parla a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Real Madrid in Champions League e conferma il tecnico croato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chiellini c 232 stato un confronto con tudor niente pressioni vogliamo continuare con lui

© Gazzetta.it - Chiellini: "C'è stato un confronto con Tudor. Niente pressioni, vogliamo continuare con lui"

Scopri altri approfondimenti

Italia, Acerbi titolare e Chiellini in panchina? C’&#232; stato un errore… - Avrebbe dovuto giocare da titolare in Nazionale dopo tanti mesi e invece è stato costretto a rimandare il rientro. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Chiellini C 232 Stato