Chiellini | C' è stato un confronto con Tudor Niente pressioni vogliamo continuare con lui

Il dirigente della Juve parla a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Real Madrid in Champions League e conferma il tecnico croato.

Parla Del Piero al gala National Italian American Foundation: "Il rapporto con la Juventus come ho sempre citato anche io, e non parlo solo dei fans ma di tutto l'ambiente è sempre stato vicino, siamo sempre stati vicini. Chiellini lo sento ma non abbiamo m

Claudio #Chiellini: "Disappunto per l'ennesimo episodio controverso di questo inizio di stagione. Non riesco a spiegarmi come non sia stato assegnato il calcio di rigore a nostro favore. Vorremmo una maggiore uniformità di giudizio da parte della classe arbitr

Italia, Acerbi titolare e Chiellini in panchina? C’è stato un errore… - Avrebbe dovuto giocare da titolare in Nazionale dopo tanti mesi e invece è stato costretto a rimandare il rientro. Scrive corrieredellosport.it