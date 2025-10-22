Chiellini a Prime Video | Vogliamo dare un segnale in primis a noi stessi Locatelli? Chiunque avrebbe voluto giocare stasera

Chiellini a Prime Video: «Vogliamo dare un segnale in primis a noi stessi». Poi parla così di Locatelli dopo l’ultima storia misteriosa postata sui social. Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima del fischio d’inizio della sfida tra Real Madrid e Juventus, gara valevole per la terza giornata della League Phase di Champions League. Le parole del dirigente bianconero. BERNABEU – « Alla fine qui ho avuto di vivere tante belle serate, anche brutte onestamente. La Juve non può prescindere dall’atteggiamento che c’è stato in quelle serate europee. Non vuol dire non giocare e non fare, vuol dire far parte della storia della Juventus tirando fuori questi valori, che ti consentono poi di gestire anche i momenti difficili » SEGNALE – « Non è facile come dicono, novanta minuto al Bernabeu sono lunghissimi ma vogliamo fare una partita diversa rispetto a quelle che facciamo in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini a Prime Video: «Vogliamo dare un segnale in primis a noi stessi. Locatelli? Chiunque avrebbe voluto giocare stasera»

