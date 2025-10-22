' Chiedilo allo psy' sul palco del Nuovo c’è Michele Mezzanotte per una terapia di gruppo a teatro

Venerdì 24 alle 21 il Teatro Nuovo ospita Michele Mezzanotte (nella foto) con 'Chiedilo allo psy', serata a metà fra uno spettacolo divulgativo e una sorta di terapia di gruppo.Un’esperienza teatrale inedita in cui lo psicoterapeuta porta il sapere psicologico fuori dalla teoria e dentro la vita. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

