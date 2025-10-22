Chiara Biasi e il danno dei filler volumizzanti | Non fateli io provo a rimuoverli da 6 anni

Chiara Biasi ha deciso di raccontare pubblicamente il lungo e doloroso percorso che l’ha portata alla rimozione dei filler al viso, tramite un’intervista nel podcast Heroes e una serie di video su Instagram. L’influencer friulana, 32 anni, ha ammesso di aver fatto uso per anni di acido ialuronico, finché non si è resa conto che il suo volto stava cambiando radicalmente. “ È un processo lungo. Ti gonfi e sembri un mostro, ma volevo tornare me stessa ”, ha dichiarato nel podcast. Ha scelto di sottoporsi a una serie di trattamenti con ialuronidasi, un enzima capace di sciogliere l’acido ialuronico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiara Biasi e il danno dei filler volumizzanti: "Non fateli, io provo a rimuoverli da 6 anni"

