chiamabus si allarga fino a via primo maggio

Una nuova fermata si aggiunge a quelle fisse e ci sono più collegamenti fra quartieri e stazioni della metropolitana. "ChiamaBus", il pullman personalizzato, che ha rivoluzionato il trasporto a Vimodrone, amplia i percorsi a via Primo Maggio 4, altro snodo essenziale oltre a quelli che permettono di approdare alla Casa della Comunità a Segrate, al San Raffaele e all’aeroporto di Linate. "È un servizio che abbiamo caldeggiato da sempre – dice il sindaco Dari Veneroni –. La nuova fermata è vicina al cimitero, molti chiedevano di connetterlo alla rete di trasporto pubblico. Ed è frutto della collaborazione che abbiamo instaurato con Atm". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

