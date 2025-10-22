Chi sono i fratelli di Lorella Cuccarini Roberto e Luisa e cosa fanno nella vita

Roberto e Luisa sono i fratelli Lorella Cuccarini: nel passato l'uomo ha condiviso con la celebre sorella il palco quando negli anni Ottanta faceva parte del corpo di ballo in alcuni varietà. Roberto e Luisa chi sono i fratelli di Lorella Cuccarini. Sarà dedicata ai quarant'anni di carriera della conduttrice "più amata dagli italiani" come recitava un vecchio spot, la seconda puntata di This Is Me, in onda stasera 22 ottobre a partire dalle 21:40. Roberto Cuccarini e la celebre sorella sono legati da un rapporto molto intenso. Quando Lorella muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, anche il fratello era attivo in ambito televisivo, partecipando come ballerino in diversi show.

