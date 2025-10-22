Chi rimarrà sposato e chi invece divorzierà?

Iodonna.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S tasera  alle 21.30 su Real Time le tre coppie di Matrimonio a prima vista  decidono il loro futuro. Cioè se continuare il matrimonio combinato dagli esperti secondo presunte affinità oppure divorziare. Alla stato attuale, gli sviluppi appaiono rosei solo per Roberta e Luca, nessuna speranza per Melissa e Matteo  invece mentre rimane un grosso punto interrogativo  su Dario e Roberta.  “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › “Matrimonio a prima vista Italia 15”: chi sono i single e le coppie della nuova stagione Matrimonio a prima vista 2025: la scelta finale delle coppie, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

