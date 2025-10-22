S tasera alle 21.30 su Real Time le tre coppie di Matrimonio a prima vista decidono il loro futuro. Cioè se continuare il matrimonio combinato dagli esperti secondo presunte affinità oppure divorziare. Alla stato attuale, gli sviluppi appaiono rosei solo per Roberta e Luca, nessuna speranza per Melissa e Matteo invece mentre rimane un grosso punto interrogativo su Dario e Roberta. “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › “Matrimonio a prima vista Italia 15”: chi sono i single e le coppie della nuova stagione Matrimonio a prima vista 2025: la scelta finale delle coppie, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi rimarrà sposato e chi invece divorzierà?