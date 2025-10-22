Chi l’ha visto? su Rai 3 l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio I casi e le anticipazioni del 22 ottobre
Nel programma di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3, Andrea Sempio rompe il silenzio e torna sul caso Garlasco, tra nuove verifiche sull'alibi e cambio di difesa. Ancora una volta il delitto di Garlasco è al centro dei programmi televisivi. Questa sera, mercoledì 22 ottobre, Chi l'ha visto? propone un lungo faccia a faccia con Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007. L'intervista, al centro della serata condotta da Federica Sciarelli (ore 21.20, Rai 3, in streaming su RaiPlay), dà una prospettiva ben precisa di quale sia il presente di Sempio, tra indagini riaperte, carte al vaglio e una strategia legale ripensata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
