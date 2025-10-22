Chi l’ha visto? su Rai 3 l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio I casi e le anticipazioni del 22 ottobre

Movieplayer.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel programma di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3, Andrea Sempio rompe il silenzio e torna sul caso Garlasco, tra nuove verifiche sull'alibi e cambio di difesa. Ancora una volta il delitto di Garlasco è al centro dei programmi televisivi. Questa sera, mercoledì 22 ottobre, Chi l'ha visto? propone un lungo faccia a faccia con Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007. L'intervista, al centro della serata condotta da Federica Sciarelli (ore 21.20, Rai 3, in streaming su RaiPlay), dà una prospettiva ben precisa di quale sia il presente di Sempio, tra indagini riaperte, carte al vaglio e una strategia legale ripensata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

chi l8217ha visto su rai 3 l8217intervista esclusiva ad andrea sempio i casi e le anticipazioni del 22 ottobre

© Movieplayer.it - Chi l’ha visto?, su Rai 3 l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. I casi e le anticipazioni del 22 ottobre

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217ha visto rai 3Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025 su Rai 3 - , le anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025 su Rai 3 alle ore 21,20 con Federica Sciarelli. Lo riporta tpi.it

l8217ha visto rai 3Chi l'ha visto stasera in tv mercoledì 15 ottobre su Rai 3: le anticipazioni del programma - Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto, in onda questa sera, mercoledì 15 ottobre, su Rai 3. Segnala corrieredellumbria.it

l8217ha visto rai 3Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 ottobre 2025 - Torna Chi l'ha visto 2025 con una nuova puntata: le anticipazioni della diretta di stasera, mercoledì 8 ottobre su Rai3 e Raiplay. Scrive superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ha Visto Rai 3