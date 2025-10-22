Chi l’ha visto stasera 22 ottobre | l’intervista ad Andrea Sempio

Ildifforme.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Questa sera, mercoledì 22 ottobre, a ‘Chi l’ha visto’ andrà in onda l’intervista ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. “Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno”, dice Sempio rispondendo alle domande sulla corruzione, per la quale è stato aperto un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

