Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 22 ottobre 2025 su Rai 3

. Questa sera – mercoledì 22 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Stasera andrà in onda una lunga intervista ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. “Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno”, dice Sempio rispondendo alle domande sulla corruzione, per la quale è stato aperto un altro filone di inchiesta. E sulla sua di indagine afferma: “Mi sento come un soldato in trincea. 🔗 Leggi su Tpi.it

