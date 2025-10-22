Chi guadagna miliardi sulla nostra salute | tutti i nomi gli ospedali e il fatturato
Un affare per pochi. Nell’Italia della sanità pubblica che zoppica, il ricorso al privato è spesso un passaggio obbligato per cittadini esasperati dalle liste d’attesa infinite. Ma c'è chi fa profitti anche all’interno della sanità pubblica. Nel 2023, su 29.386 strutture sanitarie del Servizio. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Via alla #Nba dei paperoni, #Amazon paga il triplo in diritti tv e Gilgeous-Alexander guadagna quasi un milione a partita Questa notte parte il campionato professionistico americano di basket. Il nuovo contratto dei diritti Tv passa da 24 a 76 miliardi di dollari. ht - facebook.com Vai su Facebook
Sanità pubblica in crisi, 2,5 miliardi dalla Manovra ma più fondi ai privati - Il Governo punta a rilanciare la sanità pubblica con nuovi investimenti, ma i fondi finiscono ancora ai privati e la spesa sanitaria delle famiglie resta in aumento ... Lo riporta quifinanza.it
>>>ANSA/ Caldo eccessivo minaccia salute 2,4 miliardi lavoratori - Sono ben 2,4 miliardi nel mondo i lavoratori che vedono minacciata la propria salute a causa del caldo eccessivo, che è inoltre responsabile di 22,85 milioni di infortuni sul lavoro ogni anno. Riporta ansa.it
Sanità, mancano 13 miliardi. Un italiano su 10 non si cura e pochi infermieri nelle corsie - Secondo l'ultimo Rapporto Gimbe ecco a quanto ammontano le risorse che sono state tolte alla Sanità. Secondo ilmattino.it